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فرقة مكافحة المخدرات تسقط أحد أهم مروجي القنب الهندي بالبرنوصي بالبيضاء

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 21:49 فرقة مكافحة المخدرات تسقط أحد أهم مروجي القنب الهندي بالبرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق
فرقة مكافحة المخدرات تسقط أحد أهم مروجي القنب الهندي بالبرنوصي بالبيضاء
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن البرنوصي بتنسيق مع دائرة الشرطة سيدي مومن، أخيرا، من إيقاف شخص، من ذوي السوابق العديدة في ترويج المخدرات، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج القنب

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن البرنوصي بتنسيق مع دائرة الشرطة سيدي مومن، أخيرا، من إيقاف شخص، من ذوي السوابق العديدة في ترويج المخدرات، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج القنب الهندي والتبغ المهرب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فالمعني بالأمر تم إيقافه بدوار عريب متلبسا بمحاولة التخلص من كمية 21 كيلوغرام من القنب الهندي وكيلوغرامين من مادة التبغ المهرب، التي تم حجزها من طرف المصالح الأمنية لفائدة البحث.

وأوضح المصدر ذاته بأنه تم فتح بحث معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تقديم الموقوف أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء البحث وذلك من أجل حيازة وترويج المخدرات.

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