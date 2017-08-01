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عاجل.. القصر الملكي يُعلن وفاة والدة ملكة هولندا

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 21:15 عاجل.. القصر الملكي يُعلن وفاة والدة ملكة هولندا | دولي
عاجل.. القصر الملكي يُعلن وفاة والدة ملكة هولندا
أعلن القصر الملكي في هولندا، مساء اليوم الأربعاء، وفاة خورخي زوريجويتا، والد ملكة هولندا ماكسيما، المولودة في الأرجنتين، عن عمر يناهز 89 سنة بسبب إصابته بداء السرطان.

شوف تيفي: و كالات

أعلن القصر الملكي في هولندا، مساء اليوم الأربعاء، وفاة خورخي زوريجويتا، والد ملكة هولندا ماكسيما، المولودة في الأرجنتين، عن عمر يناهز 89 سنة بسبب إصابته بداء السرطان.

وأوضح بلاغ للقصر أن خورخي زوريجويتا توفي في بوينس آيرس، مضيفا أن زوريجويتا سيدفن في مراسم يحضرها أفراد من "الدائرة القريبة" تشمل الملكة ماكسيما وزوجها الملك فيليم ألكسندر وبناتهما الثلاث.

وعمل زوريجويتا وزيرا للزراعة خلال حكم الجنرال الأرجنتيني خورخي رافائيل فيديلا، وكان قد حرم من حضور مراسم مهمة لها صلة بالقصر الملكي الهولندي، بما في ذلك اقتران ابنته سنة 2002 بملك هولندا فيليم ألكسندر الذي كان آنذاك وليا للعهد.

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