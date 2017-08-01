عاجل: بعد استقالته من الأمانة العامة للبام.. إلياس العماري يستقيل من رئاسة جهة الشمال-الحسيمة ﻿

بعد استقالته من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، من المنتظر أن يقدم إلياس العماري على تقديم استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي نال رئاستها بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.

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بعد استقالته من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، من المنتظر أن يقدم إلياس العماري على تقديم استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي نال رئاستها بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.

وأسر مصدر مقرب من إلياس العماري ليومية المساء، أن استقالة العماري من الجهة تم صياغتها بالكامل، ولم يبقى سوى الإعلان عنها في غضون الساعات القليلة المقبلة.

و تضيف ذات المصادر،إن العماري الذي تبوأ في الانتخابات رئاسة الجهة خلال الانتخابات الجماعية و الجهوية سنة 2015، سيضع استقالته من تدبير جهة الشمال بسبب ما وصفه برغبته في فسح المجال أمام طاقات جديدة في البام داخل الجهة.