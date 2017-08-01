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بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 21:04 خبر صادم لناصر الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة | بوليتيك
خبر صادم لناصر الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة
رفض قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،ملتمس تمتيع معتقلي حراك الريف بالسراح المؤقت،بعدما تم استئنافه من طرف هيئة دفاعهم.

شوف تيفي:

رفض قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،ملتمس تمتيع معتقلي حراك الريف بالسراح المؤقت،بعدما تم استئنافه من طرف هيئة دفاعهم.

و حسب ما صرح به محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقلين فإن قرار قاضي التحقيق جاء بناء على استنتاجات النيابة العامة و التي لم تكن تصب في مصلحة النشطاء موضحا أن عدد الملفات التي بت فيها هو 46 ملفا بينها ملف قائد الحراك الميداني،ناصر الزفزافي مشيرا إلى أن القرار رفض في المرة الأولى ما جعل هيئة الدفاع تستأنفه غير أن قرار الرفض تم تأييده من جديد ما حال دون استفادة المعتقلين من إمكانية المتابعة في حالة سراح،كما جاء في يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الخميس

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