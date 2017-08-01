سار للمغاربة.. هذا ما قررته روسيا في حق المغاربة ﻿

أصبح بإمكان المغاربة طلب تأشيرة مجانية للدخول إلى المناطق الشرقية من روسيا، عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الذي وضعته وزارة الخارجية الروسية.

شوف تيفي

أصبح بإمكان المغاربة طلب تأشيرة مجانية للدخول إلى المناطق الشرقية من روسيا، عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الذي وضعته وزارة الخارجية الروسية.

وكشفت مصادر روسية أن القرار يشمل 18 بلدا من بينهم المغاربة، بالولوج إلى منطقة فلاديفوستوك بدون تأشيرة، إذ يكفي ملء استمارة بسيطة على الموقع الالكتروني للحصول على تصريح بالدخول للسياحة .

ويشمل القرار الروسي كل من المكسيك والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر الصين وكوريا الشمالية والكويت، فضلا عن المملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان.