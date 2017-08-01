خطير..اعتقال مهاجر مغربي بمطار محمد الخامس بالبيضاء قتل قريبه المسن ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية بداية الأسبوع الجاري من إيقاف هذا الأخير بالتنسيق مع أمن مطار محمد الخامس الدولي، وذلك تفعيلا لمذكرة بحث في حق شخص اشتبه في ارتكابه جريمة

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية بداية الأسبوع الجاري من إيقاف هذا الأخير بالتنسيق مع أمن مطار محمد الخامس الدولي، وذلك تفعيلا لمذكرة بحث في حق شخص اشتبه في ارتكابه جريمة قتل في حق أحد الأصول.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ففي التفاصيل فعقب معاينة حالة ضرب وجرح بليغين نجم عنهما وفاة شخص مسن، وذلك في أعقاب حادث اعتداء عرفته مدينة المحمدية أواخر شهر غشت من سنة 2000، الذي كان الضحية قد تعرض له من قبل الجاني بعدما دخلا في نزاع تطور إلى عنف وضرب وجرح أدى إلى وفاته، فقد نشرت المصالح الأمنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني مكن مؤخرا من ضبط الجاني مباشرة بعد عودته من ديار المهجر.

وأضافت المديرية بأنه وتعميقا للبحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة تم تقديم الموقوف أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.