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بالفيديو..الشيخ الفزازي: البرلماني اللي قال إلغاء العمل بمكبرات صوت الآذان أو إلغائه ''خاصو يمشي عن الطبيب يشوف قواه العقلية''

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 20:22 بالفيديو..الشيخ الفزازي: البرلماني اللي قال إلغاء العمل بمكبرات صوت الآذان أو إلغائه خاصو يمشي عن الطبيب يشوف قواه العقلية | بوليتيك
بالفيديو..الشيخ الفزازي: البرلماني اللي قال إلغاء العمل بمكبرات صوت الآذان أو إلغائه ''خاصو يمشي عن الطبيب يشوف قواه العقلية''
في تعليقه على ما تداولته وسائل إعلام وطنية، بخصوص مطالبة برلماني بإلغاء العمل بمكبرات الصوت الخاصة بآذان الصلاة بمدينة مراكش أو بإلغاء الآذان نهائيا حتى لا يتم إزعاج السياح

"شوف تيفي":إ.ط

في تعليقه على ما تداولته وسائل إعلام وطنية، بخصوص مطالبة برلماني بإلغاء العمل بمكبرات الصوت الخاصة بآذان الصلاة بمدينة مراكش أو بإلغاء الآذان نهائيا حتى لا يتم إزعاج السياح، عبر الشيخ السلفي محمد الفزازي في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء، عن استغرابه من هذا الطرح، مؤكدا بأنه لا يمكن تخفيض صوت المكبرات أو إلغاء الآذان نهائيا لأن هذا الأخير أمر ضروري حتى تقام الصلاة.

وقال الفزازي أن البرلماني صاحب هذا الطرح عليه أن يعرض على الطبيب للتأكد من قواه العقلية، مشددا بأن عليه أن يعلم بأنه برلماني في دولة مغربية إسلامية يرأسها أمير المؤمنين، من فرائضها إقامة الشعائر الإسلامية وعلى رأسها أركان الإسلام ومن بينها الصلاة يؤذن لها من خلال الآذان، مشيرا مرة أخرى إلى أن البرلماني المعني بالأمر قد يكون خارج قواه العقلية خلال طرحه ما تم تداوله لأن الانسان ممكن أن يصاب بالجنون والحق والسكر أو بأي عاهة وبالتالي لا بد من عدم الاهتمام بمثل هذا الطرح.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت أن برلمانيا ضمن الأغلبية الحكومية، قد تحدث أخيرا بلجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين ، واعتبر التهليل والأذان بالطريقة المغربية منفر جدا ومزعج بواسطة مكبر الصوت الذي يوقظ الناس من نومهم مفزوعين وخائفين، بعدما يشعرون أن غرف نومهم اخترقها صوت غريب، بينما أشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن البرلماني طالب كذلك بإلغاء الآذان.

وعلاقة بالموضوع، تجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح الخاص بالآذان تمت مناقشته قبل سنوات، وكان الشيخ الراحل عبد الباري الزمزمي، وحسب ما نشرته وسائل إعلام ، قد كتب في جريدة "الراية" مقالا طالب فيه بتخفيض صوت الأبواق في صلاة الفجر، تحت عنوان "أسكتوا أبواق الفجر، ودعوا الناس في عفو الله"، حيث أكد من خلاله أن الراغبين في الصلاة يتوفرون على منبهات وهواتف بالتالي فإنهم لا يحتاجون لسماع الآذان لأداء صلاة الفجر.

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المغرب محمد الفزازي المكبرات الصلاة الآذان

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