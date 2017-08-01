هكذا سقط تجار قرقوبي بدرب الكبير بالبيضاء من بينهم فتاة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج الأقراص

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعنيين بالأمر تم إيقافهم في نفس اليوم من خلال عمليتين متفرقتين، الأولى بدرب الكبير وتم من خلالها ضبط شخص يبلغ من العمر 25 سنة متلبسا بحيازة 240 قرصا مهلوسا، والثانية بالمحطة الطرقية أولاد زيان وتمت في الوقت الذي كان يستعد فيه شخص وفتاة يبلغان من العمر 23 و 25 سنة، مغادرة المحطة قادمين من إحدى مدن الشمال وبحوزتهما كمية 780 قرصا مهلوسا، بحيث بلغت الكمية الإجمالية 1020 قرصا مهلوسا.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المشتبه بهم، تم الاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية قصد تحديد مصدر هاته الأقراص، وتوقيف كل من ثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي.