إنقطاع الماء على الساكنة وخسائر فادحة بالمزروعات بسبب يومين من الحرارة بجهة سوس ﻿

كشف الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين بجهة سوس ماسة، عن هشاشة التدابير المتخذة من قبل المسؤولين حول الأزمات المفاجئة، إذ مباشرة بعد إرتفاع الحرارة وتزايد الطلب على الماء من

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كشف الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين بجهة سوس ماسة، عن هشاشة التدابير المتخذة من قبل المسؤولين حول الأزمات المفاجئة، إذ مباشرة بعد إرتفاع الحرارة وتزايد الطلب على الماء من طرف الساكنة، سارع المسؤولون إلى الإعلان عن إنقطاع المياه ببعض الأحياء المحيطة بمركز مدينة أكادير، وعن مدينة إنزكان بأكملها بعد إنخفاض المخزون المائي المتوفر للتوزيع.



وعانت ساكنة إنزكان يوم أمس مع الإنقطاع الطويل للمياه الصالحة للشرب، وببعض الأحياء الكبيرة التي تحيط بمدينة أكادير ذات الكثافة السكانية العالية، في حين إستطاع المسؤولون تأمين المياه في وسط المدينة وبالمنطقة الساحلية التي تعرف توافد العديد من السياح من داخل المغرب وخارجها لقضاء العطلة.



وفي ذات السياق، كشف فاعل جمعوي بجهة سوس ماسة، أن الإنقطاع المفاجئ للمياه الصالحة للشرب يظهر بالملموس العشوائية التي يتم بها تدبير القطاع وسط تجاهل للمنتخبين بالمدينة، حيث إختفى الجميع وترك الساكنة تواجه إنقطاع المياه وسط درجة حرارة مرتفعة.



وأضاف ذات المصدر، أن الفلاحة والمغروسات بالمناطق الفلاحية الرئيسية بإقليم أشتوكة وتارودانت تضررت بشكل كبير من جراء الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة، خاصة أشجار الليمون والفواكه، حيث سيتكبد الفلاحون المزيد من الخسائر تزامنا وجفاف الآبار التي كانوا يعتمدون عليها لضخ المياه إلى ضيعاتهم بسبب توالي سنوات الجفاف.