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شابة تخالف المعتاد وتحتفل بزفافها من دون عريس

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 19:39 شابة تخالف المعتاد وتحتفل بزفافها من دون عريس | مجتمع
شابة تخالف المعتاد وتحتفل بزفافها من دون عريس
عاشت شابة مصرية تجربة فريدة من نوعها حيث احتفلت بزفافها بدون الحاجة للعريس، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، في حين تجولت بفستان العروس في شوارع مدينتها بأحد المحافظات المصرية.

"شوف تيفي"

عاشت شابة مصرية تجربة فريدة من نوعها حيث احتفلت بزفافها بدون الحاجة للعريس، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، في حين تجولت بفستان العروس في شوارع مدينتها بأحد المحافظات المصرية.

وقد تمت استضافةالشابة التي تدعى إسراء الهجان في لقاء صحفي على قناة النهار المصرية، التي أعربت على أنها أرادت إسعاد نفسها بنفسها بإقامة حفل زفاف بسيط، وذلك لرغبتها في تجربة إحساس العروس.


فيما أكدت "إسراء" على أنها لا تبالي لما يقوله الناس بحكم قناعتها التامة بكل ما تقوم به، مضيفة أن الفرح ليس بارتداء فستان الزفاف، ولكن بالإحساس الذي يصاحبه.

و قالت الشابة المصرية إنها أبدت رغبتها بالحصول على فستان زفاف على مواقع التواصل الاجتماعي فاستجابت إحدى الفتيات لطلبها وقامت أخرى بإعطائها كافة مستلزمات التجميل .

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