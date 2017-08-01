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عاجل.. عماد العتابي يواري الثرى بالحسيمة في هذه اللحظات

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 19:27 عاجل.. عماد العتابي يواري الثرى بالحسيمة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق
عاجل.. عماد العتابي يواري الثرى بالحسيمة في هذه اللحظات
تعرف مقبرة إيار ازكاغ بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، مراسيم دفن ''عماد العتابي'' وسط حضور للعديد من الأشخاص الذين استغلوا الجنازة للتعبير عن حزنهم الشديد لوفاته.

"شوف تيفي"

تعرف مقبرة إيار ازكاغ بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، مراسيم دفن "عماد العتابي" وسط حضور للعديد من الأشخاص الذين استغلوا الجنازة للتعبير عن حزنهم الشديد لوفاته.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أعلن أمس الثلاثاء أن عماد العتابي الذي كان قد أصيب بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج،قد وافته المنية بالمستشفى المذكور.

وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه " تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 1327-1-2017 بتاريخ 21 يوليوز 2017 بخصوص واقعة إصابة عماد العتابي بجروح بليغة على مستوى رأسه، والذي سبق نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أن المعني بالأمر عماد العتابي قد وافته المنية بتاريخ يومه بالمستشفى المذكور".

وذكر البلاغ أنه سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أن كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك.

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