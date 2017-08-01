القصر الملكي يعيش في هذا التاريخ على وقع أكبر فرحة وها علاش ﻿

بعد حوالي أسبوع من اليوم، تحتفل الأسرة الملكية و معها الشعب المغربي بالذكرى الرابعة و الخمسين لميلاد الملك محمد السادس التي تصادف يوم الاثنين 21 غشت الجاري.

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بعد حوالي أسبوع من اليوم، تحتفل الأسرة الملكية و معها الشعب المغربي بالذكرى الرابعة و الخمسين لميلاد الملك محمد السادس التي تصادف يوم الاثنين 21 غشت الجاري.

وبحلول هذه الذكرى السعيدة، يستحضر الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة عيد الشباب.

و من المنتظر أن تشهد مختلف أنحاء المملكة احتفالات كبرى تعكس أبلغ صور التعلق التاريخي الأصيل للشعب المغربي بأفراح الأسرة الملكية، وكذا مظاهر تجديد مشاعر التلاحم الوجداني القائم بين الملك وشعبه.

وعملا بالسنة الحميدة لأسلافه الميامين في مثل هذه المناسبة السعيدة، يأبى الملك محمد السادس، إلا أن تغمر الفرحة جميع فئات رعاياه الأوفياء، حيث يصدر جلالته أمره الملكي بالعفو على عدد من السجناء.