جد خطير..شيبانية تختطف طفلة من منزلها بتطوان والأب ديالها كيبكي "دات لي الكبدة ديالي وحرقاتني عاونوني"+صور الطفلة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء بشكاية من مواطن، كشف أن ابنته البالغة من العمر ثلاثة سنوات، تعرضت للاختطاف على يد سيدة مسنة من داخل منزل الأسرة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الأربعاء بشكاية من مواطن، كشف أن ابنته البالغة من العمر ثلاثة سنوات، تعرضت للاختطاف على يد سيدة مسنة من داخل منزل الأسرة.

وقال والد الطفلة في اتصال له مع "شوف تيفي" إن الخاطفة سيدة مسنة، كانت تعيش معه رفقة أسرته بالمنزل بعد أن عثر عليها سابقا وهي تعيش حياة التشرد، موضحا أن هذه الأخيرة، قامت أمس الثلاثاء حوالي الساعة الثامنة ليلا، باختطاف ابنته والتوجهة إلى وجهة غير معلومة.

وأضاف والد الطفلة المدعوة "أريج" بأنه تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، وقامت بجولات تمشيطية بالعديد من الأماكن بمدينة تطوان خاصة بمحطات الحافلات وسيارات الأجرة، لكنه فشل في العثور عليهما قائلا وهو يذرف الدموع بحرارة " دات لي الكبدة ديالي وحرقاتني عاونوني نقلاها".