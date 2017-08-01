مثير..بسبب ارتفاع الحرارة: المغرب يسجل أكثر استهلاك للطاقة الكهربائية في تاريخه ﻿

كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بلاغ له أن المغرب، سجل لأول مرة في تاريخيه استهلاكا قياسيا للطاقة الكهربائية، خلال أول أمس الاثنين، وأمس الثلاثاء، وذلك بسبب الاستخدام الكبير

"شوف تيفي"

كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بلاغ له أن المغرب، سجل لأول مرة في تاريخيه استهلاكا قياسيا للطاقة الكهربائية، خلال أول أمس الاثنين، وأمس الثلاثاء، وذلك بسبب الاستخدام الكبير للمكيفات الهوائية، وأيضا الاستخدام الكبير للأليات الخاصة بالري الزراعي، مشيرا إلى أن الارتفاع تزامن مع ارتفاع الحرارة بجميع مناطق المملكة.

وأوضح البلاغ بأنه في الذروة الصباحية تم ستجيل 6060 ميغاواط خلال الساعة الواحدة ظهرا، بزيادة 70 MW، بالمقارنة مع الذروة الصباحية المسجلة في عام 2016، أما الاستهلاك في الذروة بالمساء وصل إلى 6180 ميغاواط في التاسعة والنصف ليلا، بزيادة 130 ميغاواط، مقارنة مع نفس الفترة عام 2016.

وأشار ذات البلاغ أن الحد الأقصى للاستهلاك اليومي، وصل إلى 124190 ميغاواط الثلاثاء 8 غشت 2017، ما يزيد على 2931 ميغاواط في نفس اليوم من السنة الماضية.