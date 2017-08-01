مثير وبالفيديو..ناس كيموتو والمستشفى مسدود بالفنيدق..شوفو الفوضى ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو، يظهر لحظة دخول مواطنين في حالة هستيرية بمستشفى الفنيدق بسبب إغلاق أبوابه، في وجوههم بالرغم من وجود مرضى معهم في حالة جد خطيرة.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو، يظهر لحظة دخول مواطنين في حالة هستيرية بمستشفى الفنيدق بسبب إغلاق أبوابه، في وجوههم بالرغم من وجود مرضى معهم في حالة جد خطيرة.

وبعبارة "الناس كيموتو والمستشفى مغلق"، علق النشطاء المغاربة في تفاعلهم مع الفيديو، الذي تم وصف مضمونه بالصادم والمؤلم والذي يؤكد مرة أخرى حجم معاناة المغاربة بالمستشفيات العمومية.

وطالب نشطاء وزارة الحسين الوردي بفتح تحقيق للكشف عن الظروف والملابسات وراء منع مرضى من دخول المستشفى والحصول على حقهم في الاستشفاء، داعين في الوقت ذاته إلى القيام بإصلاحات مستعجلة بجميع المستشفيات المغربية.