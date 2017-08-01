هذا مصير المعتدين على فتاة وسط الشارع العام بمدينة مارتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، اعتقلت الشابين اللذين ظهرا في مقطع فيديو تم تناقله بالعديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، وهما يعتديان على فتاة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، اعتقلت الشابين اللذين ظهرا في مقطع فيديو تم تناقله بالعديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، وهما يعتديان على فتاة بطريقة بشعة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، وستتم إحالتهما على العدالة للنظر في التهم الموجهة إليهما.

وكانت العديد من الصفحات قد نشرت مقطع فيديو، يظهر شابا وهو يقوم برفس فتاة على مستوى الرأس متسببا في إغمائها بالرغم من قيام مواطنين بمطالبته بالتوقف عن تصرفاته الخطيرة.