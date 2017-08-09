 عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بالصويرية ضواحي آسفي: رموك دخل في حافلة لنقل العمال ﻿
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عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بالصويرية ضواحي آسفي: رموك دخل في حافلة لنقل العمال

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 18:16 عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بالصويرية ضواحي آسفي: رموك دخل في حافلة لنقل العمال | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بالصويرية ضواحي آسفي: رموك دخل في حافلة لنقل العمال
علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة الصويرية ضواحي مدينة آسفي، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام حافلة لنقل العمال بشاحنة كبيرة لنقل السلع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منطقة الصويرية ضواحي مدينة آسفي، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام حافلة لنقل العمال بشاحنة كبيرة لنقل السلع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث، وقع بسبب حالة الطريق التي وصفها بالسيئة والتي لا تصلح، ما أسفر عن اصطدام الحافلة والشاحنة بشكل قوي، وسقوط أكثر من خمسة مصابين، أصيبوا بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن المصابين من المنتظر أن يتم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، معبرا عن غضبه الشديد من الحالة الكارثية للطريق "الضيقة" والتي كانت العامل الرئيسي في وقوع هذا الحادث الذي وصفه بالفاجعة الطرقية.

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