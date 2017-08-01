عاجل: حصلو ''شوافة'' فموسم مولاي عبد الله أمغار وراء خيمة كادير السحور لْخيال مارسات معاه الجنس ﻿

فضيحة كبرى تداولها يومه الأربعاء، رواد موسم مولاي عبد الله أمغار الذي ينظم نواحي الجديدة ،بعدما تم ضبط ''شوافة'' تمارس أعمال السحر و الشعوذة وراء خيمة منصوبة بذات الموسم.

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فضيحة كبرى تداولها يومه الأربعاء، رواد موسم مولاي عبد الله أمغار الذي ينظم نواحي الجديدة ،بعدما تم ضبط "شوافة" تمارس أعمال السحر و الشعوذة وراء خيمة منصوبة بذات الموسم.

و قد شوهدت المعنية بالأمر، تمارس هذه الطقوس المستفزة مستعينة بماء البحر،حيث أكدت مصادرنا من عين المكان،أنها شوهدت سابقا ترافق خيالا ينحدر من منطقة سيدي بنور .

و أكدت ذات المصادر،أن والد الخيال و المعروف بالمنطقة منع على ابنه مرافقة الفتاة التي اتجهت مؤخرا إلى أعمال السحر و الشعوذة ،إلا أنها رفضت ذلك بدعوى أنه تحبه و لن تستطيع العيش بدونه.