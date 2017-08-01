عاجل.. اعتقال مشتبه به له علاقة بالهجوم على جنود فرنسيين ضواحي باريس ﻿

قال مصدر قضائي فرنسي إن رجلا يشتبه أنه صدم بسيارته مجموعة من الجنود اليوم الأربعاء في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أطلق عليه النار واعتقل على طريق سريع في شمال فرنسا، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

قال مصدر قضائي فرنسي إن رجلا يشتبه أنه صدم بسيارته مجموعة من الجنود اليوم الأربعاء في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أطلق عليه النار واعتقل على طريق سريع في شمال فرنسا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويتيرز" البريطانية.

ورأى شاهد من رويترز في مسرح الاعتقال سيارة من طراز "بي.إم.دبليو"، وهو الطراز المستخدم في الهجوم، وبها عدة ثقوب من الرصاص، وكانت سيارات الإسعاف تحيط بالسيارة.

وأصيب شرطي بسبب رصاصة طائشة خلال العملية التي نفذت على طريق إيه16 السريع قرب ماركيز على مقربة من مرفأي بولون سور مير وكاليه.