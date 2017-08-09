بالصور.. أشقاء مشرملين يحولون حياة فتاة لجحيم بالبيضاء..والقصة ديالها دارت روينة بالفايسبوك ﻿

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور قيل إن فتاة نشرتها بـ ''كروب''، أوضحت من خلالها أن حياتها وحياة أسرتها التي تعيش على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي بحي مولاي رشيد بالبيضاء وبالتحديد بالقرب من الحي الصناعي، تحولت إلى جحيم بسبب اعتداء ثلاثة أشقاء عليهم بشكل مستمر.وفور انتشار هذه المعطيات، نشرت فتاة أخرى مقطع فيديو عبر الفايسبوك، أكدت من خلاله مضمون الصور الخاصة بالأشقاء الثلاثة، طالبة من خلاله المصالح الأمنية بالتدخل الفوري و المستعجل من أجل إيقافهم في حال تأكد قيامهم بأفعال غير قانونية.وتفاعل النشطاء بكثافة مع الفيديو والصور، حيث ناشد جميعهم في تعليقاتهم وتدويناتهم المصالح الأمنية، بالتحرك ووضع حد لنشاط جميع الخارجين عن القانون المتواجدين بشكل كبير بحي مولاي رشيد.