مجرم يطعن سائق حافلة ويتسبب له في جرح غائر بمكناس ﻿

باغث أحد الأشخاص بحر هذا الأسبوع سائق حافلة للنقل الحضري بمدينة مكناس عندما كان منشغلا بسياقة الحافلة بطعنة غادرة بواسطة سلاح أبيض على مستوى كتفه الأيمن كادت أن تتسبب له في بتر يده لولا الأقدار

شوف تيفي

باغث أحد الأشخاص بحر هذا الأسبوع سائق حافلة للنقل الحضري بمدينة مكناس عندما كان منشغلا بسياقة الحافلة بطعنة غادرة بواسطة سلاح أبيض على مستوى كتفه الأيمن كادت أن تتسبب له في بتر يده لولا الأقدار الإلهية.

وكشفت مصادر محلية أن الجاني أقدم على طعن السائق في حدود الساعة التاسعة ليلا عندما كان متواجدا على متن حافلة بالخط 23 الذي يؤمن النقل بين ساحة الهديم ومرجان السكنى، وفي تفاصيل الواقعة، طالبت سيدة من السائق أن يتوقف خارج المحطة، مما جعله يعتذر لها لكون أن التوقف خارج المحطات المخصصة للحافلات يُعتبر مخالفا للقانون، ليباغته الجاني ويطعنه طعنة غائرة بآلة حادة كادت أن تبتر يده، بينما كان الضحية منشغلا في السياقة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن حادث الإعتداء استنفر ركاب الحافلة بعدما حاولوا تقديم المساعدة للسائق، كما طالبوا الجهات الأمنية بفتح تحقيق وإيقاف المجرم.