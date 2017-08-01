الرباح يكشف حقيقة الزيادة في مصاريف الربط الكهربائي ﻿

نفى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الشائعات الرائجة مؤخرا حول الزيادة في مصاريف الربط الكهربائي في المجال القروي.

"شوف تيفي"

نفى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الشائعات الرائجة مؤخرا حول الزيادة في مصاريف الربط الكهربائي في المجال القروي.



وقد أكد الرباح خلال الجلسة نفسها على أنه "ليست هناك أي زيادة شرعية أو غير شرعية بخصوص مصاريف الربط الكهربائي".



وتابع رباح، في إجابته على سؤال أحد النواب بهذا الخصوص، "لا يجوز لأي مؤسسة القيام بأي زيادة في مصاريف الربط الكهربائي، إلا بموجب قانون أو تنفيذ إجراء، أو قرار اتخذته الحكومة وفق المساطر المعمول بها".



فيما أشار الرباح في ختام حديثه إلى أن أي زيادة يمكن أن تقع على مستوى الربط بشبكات الكهرباء أو الماء، يمكن أن تنجم عن أخطاء تقنية والتي تتم معالجتها في حينها.