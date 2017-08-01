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هام للمغاربة..ظاهرة نادرة ستحدث يوم الإثنين 21 غشت وهاشنو غادي يوقع

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 13:42 هام للمغاربة..ظاهرة نادرة ستحدث يوم الإثنين 21 غشت وهاشنو غادي يوقع | مجتمع
هام للمغاربة..ظاهرة نادرة ستحدث يوم الإثنين 21 غشت وهاشنو غادي يوقع
و حسب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حاتم عودة، ، فإن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن يوم الاثنين 21 غشت الجاري يتسم بأهمية خاصة لعلماء الفلك في كافة


شوف تيفي: وكالات

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كسوفا كليا للشمس سيحدث يوم الإثنين 21 غشت الجاري.

و حسب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حاتم عودة، ، فإن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن يوم الاثنين 21 غشت الجاري يتسم بأهمية خاصة لعلماء الفلك في كافة أنحاء العالم.


من جهته، قال أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد، إن هذا الكسوف الذي سيبدأ جزئيا على الساعة 15 و47 د بتوقيت غرينيتش)، سيكون على هيئة كسوف كلي في شمال المحيط الباسفيكى والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب المحيط الأطلنطي.

وأضاف أن هذا الكسوف هو أول كسوف كلى مرئي من جنوب شرق أمريكا منذ عام 1970، وآخر كسوف للشمس في العام الجاري.


 

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