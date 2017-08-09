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عاجل.. شارجور كان سببا في حريق مستشفى محمد الخامس بالبيضاء..وعامل أصيب بحروق جد خطيرة

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 13:19 عاجل.. شارجور كان سببا في حريق مستشفى محمد الخامس بالبيضاء..وعامل أصيب بحروق جد خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل.. شارجور كان سببا في حريق مستشفى محمد الخامس بالبيضاء..وعامل أصيب بحروق جد خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الحريق المهول الذي اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، بالقرب من قسم الأطفال بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالبيضاء، نشب بسبب انفجار شاحن هاتف نقال ووقع تماس كهربائي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الحريق المهول الذي اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، بالقرب من قسم الأطفال بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالبيضاء، نشب بسبب انفجار شاحن هاتف نقال ووقع تماس كهربائي وصل لقنينة كبيرة بها كمية مهمة من "البنزين".


وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الحريق اندلع بالتحديد داخل غرفة خاصة بعمال بناء، حيث قام عامل بوضع شاحن على هاتفه النقال ما تسبب في انفجاره واندلاع النيران نظرا لوجود كمية مهمة من البنزين.

وأكد المصدر ذاته أن الحريق تسبب في إصابة عامل بجروح جد خطيرة، تم على إثرها نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء.

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المغرب الحريق البنزين ابن رشد الدار البيضاء

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