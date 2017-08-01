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بعد استقالة العماري هذه هي الأسماء المرشحة لخلافته

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 13:06 بعد استقالة العماري هذه هي الأسماء المرشحة لخلافته | بوليتيك
بعد استقالة العماري هذه هي الأسماء المرشحة لخلافته
بعدما فاجأ إلياس العماري الأمين العام الحالي لحزب ''الأصالة و المعاصرة'' الوسط السياسي بالمغرب يوم الاثنين المنصرم بتقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي، طرحت مجموعة


"شوف تيفي"

بعدما فاجأ إلياس العماري الأمين العام الحالي لحزب "الأصالة و المعاصرة" الوسط السياسي بالمغرب يوم الاثنين المنصرم بتقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي، طرحت مجموعة من الأسماء التي من المرجح أن تشغل منصب الرئاسة بعده.

ومن بين الأسماء البارزة التي يروج لها لخلافة العماري نذكر حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، و أحمد خشيشن المقرب من مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة، إلى جانبهما فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية البارزة بالحزب و رئيسة جهة مراكش سابقا و الرئيسة الحالية للمجلس الوطني للحزب .

غير أنه ليس مستبعدا حسب ما يتم تداوله داخل حزب "البام"، على أن هذا الأخير من الممكن أن يستعين باسم تكنوقراطي من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، الذي غالبا ليس متحزبا نظرا لكون التكنوقراط لا يهتمون كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.

في المقابل أغلب الوجوه السياسية المؤثرة في الحزب تراجعت إلى الخلف خصوصا بعد فشل "البام" في الانتخابات التشريعية للسنة الماضية، وبذلك لن تكون لهم رغبة في تقلد منصب رئاسة الحزب بسبب الجدل المثار حوله.

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إلياس العماري بام سياسة الأصالة والمعاصرة شوف تيفي

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