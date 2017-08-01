صادم ... مغربية مقيمة بالسعودية تبكي بالدموع وتطالب بإرجاعها إلى المغرب ﻿

التقطت مواطنة مغربية تدعى سكينة من مدينة العيون فيديو مصور لها تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن معاناتها بالديار السعودية وما لحقها من ظلم وتشرد بسبب كفيلها الذي جردها

"شوف تيفي"

التقطت مواطنة مغربية تدعى سكينة من مدينة العيون فيديو مصور لها تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن معاناتها بالديار السعودية وما لحقها من ظلم وتشرد بسبب كفيلها الذي جردها من كل الوثائق الثبوتية الخاصة بها من جواز سفر والإقامة.

فيما تحكي سكينة بأنها انتقلت إلى السعودية بغرض العمل خادمة في البيوت عند أحد العائلات هناك، إلا أنها اكتشفت عند وصولها على أن كفيلها لن يشغلها عنده بل عند عائلة أخرى حيث تصف الوضع عندهم قائلة: "العذاب شديد لا ماكلة والجوع لا فلوس ... حتى من راتب ديالي مكعطيوهش ليا... قلت ليهم بغيت نرجع نمشي بحالي المغرب قالو لي لبغيتي تمشي رجعي لينا فلوسنا لي جبناك بيها ".

وأضافت سكينة: "جلست 4 أشهر معاهم في العذاب في الاخير هربت ... مشيت لترحيل باش نترحل قالو لي عندي بلاغ تاع سرقة رجعوني فين كاين كفيلي دخلوني 15 يوم وانا في الحبس من بعد حكم المدعي العام بالبراءة ديالي".

إلا أن سكينة بعد خروجها من السجن لم تتمكن من الحصول على جواز سفرها عند كفيلها من أجل العودة إلى المغرب، حيث قالت على أنه:" قالي واخا تجمع سفارات العالم كلها ماغاديش تسافري بحالك وماغاديش ترحلي انا بغيت نعذبك "، لتظل مشردة في شوارع السعودية بدون مأوى تعاني من الجوع.

وقد توجهت سكينة للقنصلية المغربية في جدة بغية الاستنجاد بهم، إلا أن هذه الأخيرة لم تستطع مساعدتها، لتلجأ إلى أخر حل لها وهو تصوير مقطع فيديو تحكي فيه عن وضعها وتناشد من خلاله الملك محمد السادس وخادم الحرمين للتدخل لمساعدتها للعودة إلى بلادها المغرب.





