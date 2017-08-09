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حصــــري: هاكيفاش تقتل البطل المغربي بفرنسا بالقرطاس وهاشكون قتلو

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 12:41 حصــــري: هاكيفاش تقتل البطل المغربي بفرنسا بالقرطاس وهاشكون قتلو | حوادث و حقوق
حصــــري: هاكيفاش تقتل البطل المغربي بفرنسا بالقرطاس وهاشكون قتلو
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة، أن البطل المغربي في رياضة المصارعة رضوان بوزگو، الذي قُتل يوم الأحد بفرنسا، كان عائدا إلى بيته رفقة أخيه بعدما إنتهيا من عملهما بأحد المطاعم الخاصة الذي ترجع
شــوف سبــور :


علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر موثوقة، أن البطل المغربي في رياضة المصارعة رضوان بوزگو، الذي قُتل يوم الأحد بفرنسا، كان عائدا إلى بيته رفقة أخيه بعدما إنتهيا من عملهما بأحد المطاعم الخاصة الذي ترجع ملكيته إلى والدهما بمدينة تولوز، وفي طريقهما إلى البيت تعرضت لهما سيارة خفيفة بيضاء من نوع "clio" بها ثلاثة أشخاص حاملين معهم أسلحة من نوع "كلاشينكوف" وأطلقوا عليهما الرصاص الشيء الذي جعل البطل بوزگو يلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، بينما نقل شقيقه على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة القريبة من مكان الحادث مغميا عليه.

وأضافت المصادر، أن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة وتوصلت بأول الأبحاث التي تفيد أن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة المذكورة تعود جنسيتهم الى الجزائر، بينما الشخص الثالث ينحدر من المغرب.

جدير بالذكر، أن المصارع رضوان بوزگو، هو بطل مغربي عالمي في رياضة المصارعة البرازيلية، كما سبق وحصل على مجموعة من الميداليات الذهبية في هذه الرياضة وكان آخرها الميدالية العالمية سنة 2017 بالبرازيل.




 

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شوف سبور فرنسا رضوان بوزگو المصارعة

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