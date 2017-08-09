بالصور.. هذه هي قائمة الدول المعفية من التأشيرة لدخول قطر..ودولة عربية وحيدة بالقائمة ﻿

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية، يومه الأربعاء أن هيئة السياحة القطرية، أعلنت عن إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة دخول قطر، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة، ونشرت قائمة لهذه الدول والتي تضم دولة

"شوف تيفي"

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية، يومه الأربعاء أن هيئة السياحة القطرية، أعلنت عن إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة دخول قطر، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة، ونشرت قائمة لهذه الدول والتي تضم دولة عربية واحدة ويتعلق الأمر بلبنان.



وأكدت الوكالات أن قرار الإعفاء، سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وتنقسم الدول المعفاة إلى قائمتين، القائمة الأولى تتضمن 47 دولة، وبإمكان مواطني هذه الدول دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدة 30 يوما لدى وصولهم إلى قطر، يمكن استخدامها لعدة زيارات.



وتضم القائمة الثانية، حسب نفس الوكالات 33 دولة يمكن لمواطنيها الحصول أيضا على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوما ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يوميا.