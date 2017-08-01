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فيديو جد فاضح..ممارسة الجنس بـ 20 درهم في أكبر وأقدم شارع بالبيضاء والناس كيشوفو+تفاصيل صادمة ولا تصدق

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 12:31 فيديو جد فاضح..ممارسة الجنس بـ 20 درهم في أكبر وأقدم شارع بالبيضاء والناس كيشوفو+تفاصيل صادمة ولا تصدق | حوادث و حقوق
فيديو جد فاضح..ممارسة الجنس بـ 20 درهم في أكبر وأقدم شارع بالبيضاء والناس كيشوفو+تفاصيل صادمة ولا تصدق
تفاجأ العديد من مستخدمي الواتساب بالمغرب، بتناقل مقطع فيديو جد صادم، يظهر ''مومسا'' وهي تمارس الجنس مع شخص بشارع محمد الخامس الذي يعتبر من أكبر و أقدم شوارع مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تفاجأ العديد من مستخدمي الواتساب بالمغرب، بتناقل مقطع فيديو جد صادم، يظهر "مومسا" وهي تمارس الجنس مع شخص بشارع محمد الخامس الذي يعتبر من أكبر و أقدم شوارع مدينة الدار البيضاء.
وبخصو ص هذا الفيديو، توصلت "شوف تيفي" بشكاية من مجموعة من المواطنين، أوضحوا من خلالها أن شارع محمد الخامس تحول خلال السنوات العشر الأخيرة إلى جانب "زنقة أكادير" لمكان يضم العشرات من "المومسات" اللائي يقمن باصطياد الزبناء، إلا أن "المصيبة" على حد تعبيرهم هي أن بعض "المومسات" وكما ظهر بالفيديو الفاضح، تقمن بممارسة الجنس أمام الملأ دون احترام شعور المارة.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر "شوف تيفي" أن "المومسات" تمارسن الجنس بالشارع العام مقابل عشرين درهم، بالإضافة إلى أنهن يتوفرن على غرف قريبة من شارع محمد الخامس تقمن بكرائها من وسطاء الدعارة مقابل 100 درهم للساعة الواحدة.

ونظرا لمضمون الفيديو الغير أخلاقي فإن "شوف تيفي" تتجنب نشره احتراما لقرائها.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمينة شارع محمد الخامس

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