المغرب سيصدر الغاز الطبيعي لأوروبا ﻿

أعلنت شركة ''ساوند إينيرجي'' البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط أنه من المرتقب أن يصدر المغرب في المستقبل الغاز الطبيعي نحو أوروبا، وذلك بعد حصول الشركة على الموافقة المبدئية من قبل السلطات في

أعلنت شركة "ساوند إينيرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط أنه من المرتقب أن يصدر المغرب في المستقبل الغاز الطبيعي نحو أوروبا، وذلك بعد حصول الشركة على الموافقة المبدئية من قبل السلطات في الجهة الشرقية لإنشاء أنبوب لنقل الغاز إلى هناك.

وكشفت الشركة البريطانية سابقا على أنها اكتشفت في الشمال الشرقي للمغرب حجما كبيرا للغاز يمكن أن يصل في بئر واحد إلى نصف مليون متر مكعب في اليوم.

يذكر أن رخصة التنقيب عن الغاز المقدمة للشركة البريطانية من طرف الدولة المغربية تمتد إلى 14 ألف و500 كلومتر، في حين المنطقة التي تم اكتشافالغاز الطبيعي فيها توجد في قرية تندرارة، التابعة لإقليم فكيك المغربي، بالقرب من الحدود الجزائرية.