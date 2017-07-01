سار لمستخدمي الفايسبوك.. يمكنكم الحصول على أموال كبيرة من خلال الموقع..وها كيفاش ﻿

كشفت تقارير صحفية بريطانية إلى أن موقع التواصل ''فايسبوك''، يجهز طريقة جديدة ستمكن مستخدميها من خلالها أحقية الحصول على الأموال لجميع مستخدميها.

"شوف تيفي"

كشفت تقارير صحفية بريطانية إلى أن موقع التواصل "فايسبوك"، يجهز طريقة جديدة ستمكن مستخدميها من خلالها أحقية الحصول على الأموال لجميع مستخدميها.

وأوضحت هذه التقارير أن مارك زوكربيرغ، طرح منذ شهرين تلك الفكرة، ويبدو أن الشبكة في طريقها لتنفيذها، موضحة أن صاحب الموقع الأزرق، طرح الفكرة في خطاب له بجامعة "هارفارد" الأمريكية في ماي الماضي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية.

وأكدت التقارير نفسها أن "فايسبوك" تسعى إلى ضرب منافستها "غوغل" بهذه الخطوة، حيث سيعتمد مستخدمو الموقع على شبكات التواصل كوسيلة لزيادة الوصول إلى محتواهم لزيادة عائد الإعلانات الخاصة بهم، والتي تأتي من "غوغل" في أغلب الأحيان.





