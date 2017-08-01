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يا ربي السلامة.. شاب يقتل صديقه بعد معركة دموية بالخميسات

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 10:21 يا ربي السلامة.. شاب يقتل صديقه بعد معركة دموية بالخميسات | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. شاب يقتل صديقه بعد معركة دموية بالخميسات
اهتزت ساكنة تيداس بالخميسات، أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل صديقه بطريقة بشعة، عقب دخولهما في معركة دامية وهما في حالة غير طبيعية.

"شوف تيفي"

اهتزت ساكنة تيداس بالخميسات، أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل صديقه بطريقة بشعة، عقب دخولهما في معركة دامية وهما في حالة غير طبيعية.

وفي تفاصيل هذه الجريمة فإن الشاب وصديقه، دخلا في نقاش حاد وسط الشارع العام قبل أن تتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب، انتهى بطعن أحدهما الآخر يواسطة السلاح الأبيض ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.


وفور وقوع الحادث، حلت مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة وأيضا لإيقاف مرتكب الجريمة الذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

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