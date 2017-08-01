عاجل..قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد+فيديو ﻿

قررت دولة قطر، يومه الثلاثاء، إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة.

"شوف تيفي"

قررت دولة قطر، يومه الثلاثاء، إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عر بية فقد قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس قطاع تنمية السياحة إن "هيئة السياحة القطرية قررت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية".



وأضاف الباكر حسب نفس المصادر، أن "قطر ستكون الوجهة الأفضل للزوار والمسافرين".

شاهد البث المباشر حيث تعلن الهيئة العامة للسياحة في قطر عن إعفاء 80 دولة من تأشيرة الدخول اعتبارا من اليوم. https://t.co/ncFWpQbgVS — Qatar Tourism (@QTACorporate) 9 août 2017