بالفيديو.. سعد المجرد يحطم الأرقام القياسية: ثلاثة ملايين مشاهدة لأغنيته الجديدة في أقل من 15 ساعة ﻿

استطاع سعد المجرد تحطيم الرقم القياسي من حيث أكثر الأغاني متابعة على ''اليوتوب'' ليلة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، حيث تابع تقريبا حوالي ثلاثة ملايين مشاهد كليب أغنيته '' LET GO''.

"شوف تيفي"

استطاع سعد المجرد تحطيم الرقم القياسي من حيث أكثر الأغاني متابعة على "اليوتوب" ليلة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، حيث تابع تقريبا حوالي ثلاثة ملايين مشاهد كليب أغنيته " LET GO".

وتفاعل عشاق المجرد بكثافة مع كليب أغنيته الجديدة، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين معجب به وبفكرة "الكليب"، بينما اعتبر آخرون أن الأغنية ضعيفة من حيث الكلمات وموضوعها بالمقارنة مع أغانيه القديمة كـ "المعلم" و "غلطانة".



ومن جهة أخرى، طالب بعض عشاق المجرد باستدراك الأمر والخروج بعمل فني آخر مستقبلا، يستطيع به العودة بقوة إلى الساحة الفنية، موضحين أن العديد منهم تفاجأ من مستوى الأغنية الجديدة بالرغم من نسبة المشاهدة.