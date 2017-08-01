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خطير وبالفيديو.. منزل في سطات كتشعل فيه العافية يوميا والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 09:30 خطير وبالفيديو.. منزل في سطات كتشعل فيه العافية يوميا والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. منزل في سطات كتشعل فيه العافية يوميا والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية مثيرة، تفيد أن أسرة بدوار مير بكيسر ضواحي سطات، تعيش التشرد، بسبب اندلاع النيران داخل منزلها لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية مثيرة، تفيد أن أسرة بدوار مير بكيسر ضواحي سطات، تعيش التشرد، بسبب اندلاع النيران داخل منزلها لأسباب مجهولة.

وحسب سيدة تنتمي لهذه الأسرة في اتصال لها مع "شوف تيفي" فإنها تفاجأت باندلاع النيران في البداية بإحدى الغرف الخاصة بتخزين المحصول، قبل أن تندلع في اليوم الموالي بغرفة النوم وبغرفة أخرى ما جعل الأسرة بكاملها وخوفا على حياتها تعيش التشرد.

وأضافت المتحدثة أن ساكنة الدوار تداولت العديد من الأقوال التي تشير إلى أن هناك احتمالا إلى أن أعمال سحر وشعوذة ووجود كنز مدفون بالمنزل وراء اندلاع النيران به.

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المغرب شوف تيفي سطات النيران الشعوذة

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