اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب تحل بالمغرب للقاء مصطفى الرميد ﻿

كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، يوم الثلاثاء بمدينة فاس، أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ستزور المغرب شهر أكتوبر القادم.



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كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، يوم الثلاثاء بمدينة فاس، أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ستزور المغرب شهر أكتوبر القادم.



وأضاف الرميد أمام أعضاء شبيبة "البيجيدي" أن الزيارة التي ستقوم بها اللجنة، تأتي بعد موافقة الحكومة على البروتوكول الملحق باتفاقية التعذيب والذي بمقتضاه ستحل اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.



وصرح الرميد أمام شبيبة حزبه، بأن التعذيب لم يعد ممنهجا في المغرب، وأنه "لامصلحة للدولة في تعذيب الناس"، وأن النيابة العامة تستجيب أوتو ماتيكيا لطلب الخبرة من أي معتقل زعم تعرضه للتعذيب.





