زلزال قوي يهز هذه الدولة..وسقوط عدد كبير من القتلى ﻿

قالت حكومة إقليم سيتشوان بالصين ووسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، إن زلزالا بلغت قوته سبع درجات هز منطقة جبلية نائية بالإقليم في جنوب غرب الصين مما أسفر عن سقوط 13 قتيلا بينهم ستة سياح وإصابة 175

"شوف تيفي"

قالت حكومة إقليم سيتشوان بالصين ووسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، إن زلزالا بلغت قوته سبع درجات هز منطقة جبلية نائية بالإقليم في جنوب غرب الصين مما أسفر عن سقوط 13 قتيلا بينهم ستة سياح وإصابة 175 آخرين، وذلك حسب ما كشف عنه وكالة روتيرز البريطانية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسب الوكالة البريطانية، أن الزلزال وقع في منطقة كثافتها السكانية منخفضة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي مدينة قوانغيوان مساء الثلاثاء وعلى عمق عشرة كيلومترات، ووقع الزلزال أيضا على مقربة من محمية جيوتشايقو الطبيعية وهي مقصد سياحي.



وقالت إدارة الزلازل الصينية إن زلزالا آخر بقوة 6.6 درجة ضرب منطقة نائية في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين على بعد أكثر من 2000 كيلومتر صباح اليوم الأربعاء.