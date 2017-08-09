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السلطات الأسترالية تحذر المصطافين من كائنات شرسة تعشق اللحم النيء

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 03:22 السلطات الأسترالية تحذر المصطافين من كائنات شرسة تعشق اللحم النيء | دولي
السلطات الأسترالية تحذر المصطافين من كائنات شرسة تعشق اللحم النيء
بعد تعرض شاب استرالي الأسبوع المنصرم لنزيف حاد على مستوى ساقيه أثناء استحمامه بالبحر، حذرت السلطات المصطافين الذين يترددون على الشواطئ من أخذ الحيطة والحذر بعد تسجيل هاته الحالة في مدينة مِلبورن.

''شوف تيفي''

بعد تعرض شاب استرالي الأسبوع المنصرم لنزيف حاد على مستوى ساقيه أثناء استحمامه بالبحر، حذرت السلطات المصطافين الذين يترددون على الشواطئ من أخذ الحيطة والحذر بعد تسجيل هاته الحالة في مدينة مِلبورن.

وأضافت مصادر دولية، أنه خلال البحث تم العثور في جسم الشاب الأسترالي على العديد من الجروح الناجمة عن تعرضه للعض من قبل كائنات صغيرة يُرجح أن يكون قمل البحر.

ومن جهة اخرى، أكد الخبير مايكل براون، في تصريح لقناة سفن الأسترالية، أن الشاب ربما كان ضحية ليرقات قنديل البحر غير أنه أكد أيضا أنه من المستغرب كثيرا أن تتسبب هذه اليرقات في مثل هذا الهجوم.

وتداول عبر الصفحات الفايسبوكية مقطعا لفيديو مصور يوثق الإصابة التي تعرض لها الشاب والذي كان ضحية هذه الحشرات.

 

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استراليا حشرات بحر

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