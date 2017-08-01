تفاصيل خطيرة ومثيرة بخصوص أفعال إجرامية بحافلات للنقل العمومي بالبيضاء ﻿

تداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لشباب يستقلون حافلة للنقل العمومي بشكل غير قانوني بمدينة الدار البيضاء ويقومون بتصرفات وحركات بديئة تمس بالحياء العام.

''شوف تيفي''

تداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لشباب يستقلون حافلة للنقل العمومي بشكل غير قانوني بمدينة الدار البيضاء ويقومون بتصرفات وحركات بديئة تمس بالحياء العام.

وحسب بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ففي إطار التفاعل مع التعليقات والتدوينات التي أعقبت هذا الفيديو، فإن ولاية أمن البيضاء ، أوضحت بأن الوقائع التي تم توثيقها تعود إلى الثاني والعشرين من شهر يوليوز الماضي، عندما قام ثلاثون شخصا من بينهم قاصرين بإحداث فوضى على متن حافلات للنقل الحضري، خصوصا الخط 11و 9 و 144 التي كانت متوجهة نحو الشريط الساحلي.

وأوضح البيان أن مصالح الأمن بمنطقة أنفا ألقت القبض على المشتبه فيهم الذين كانوا تحت تأثير المخدرات، وقامت بإخضاعهم على التوالي لتدبير الحراسة النظرية بالنسبة للبالغين ولإجراء المراقبة بالنسبة للقاصرين قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.

وذكر البيان أن مصالح الأمن بمنطقة أنفا باشرت تدخلا مماثلا يوم فاتح غشت الجاري على حافلة الخط 9، وأوقفت شخصين في حالة تخذير أحدهما قاصر وجرى تقديمها أمام النيابة العامة.



