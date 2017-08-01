مثير ..دوار وسط الصخيرات السكان فيه كيموتو بالعطش والتلاميذ خرجو من المدرسة والسبب سمواه دوار الحمير ﻿

نظم سكان دوار صفيحي يوجد وسط الصخيرات، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات المحلية بتمكينهم من الماء الصالح للشرب.

"شوف تيفي"

نظم سكان دوار صفيحي يوجد وسط الصخيرات، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات المحلية بتمكينهم من الماء الصالح للشرب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ساكنة الدوار، أكدت استعدادها إلى القيام بمسيرة اتجاه القصر الملكي بالرباط في حال رفضت السلطات تنفيذ مطالبهم، موضحين بأنه من غير المعقول أن يتم حرمانهم من الماء الصالح للشرب بالرغم من أن الدوار يوجد وسط الصخيرات.

وأكد المصدر ذاته أن الساكنة عبرت عن استيائها الشديد بسبب مغادرة ابنائهم للمؤسسات التعليمية، بسبب إهانتهم ووصفهم بأبناء دوار الحمير، مشيرا إلى ان هذا اللقب جاء بسبب توفر أسر الدوار على "حمير" تستخدمها لجلب الماء الصالح للشرب.