بالصورة..البشير عبدو فرحان بأغنية ابنه سعد المجرد الجديدة..وها شنو قال ليه ﻿

عبر الفنان المغربي البشير عبدو عبر حسابه على الفايسبوك عن سعادته الكبيرة بإصدار ابنه لأغنيته الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن ''المعلم'' سيبقى حاضر ا بقوة في الساحة الفنية، إخلاصا منه لفنه ولجمهوره

"شوف تيفي''

عبر الفنان المغربي البشير عبدو عبر حسابه على الفايسبوك عن سعادته الكبيرة بإصدار ابنه لأغنيته الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن "المعلم" سيبقى حاضر ا بقوة في الساحة الفنية، إخلاصا منه لفنه ولجمهوره ولوالديه.

وكتب البشير عبدو في تدوينته "دائما موفق حبيبي ولدي سعد،، جديدك أكيد سيلقى تقديرا واحتراما من كل معجبيك ومحبيك في بلدك الحبيب المغرب وفي كل البلدان العربية والعالمية بإذن الله وبقديمك وجديدك ستبقى حاضرا ومميزا في الساحة الفنية لأنك مخلص لفنك ولجمهورك ولوالديك ولبلدك المغرب المعطاء".