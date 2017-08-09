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بالصورة..البشير عبدو فرحان بأغنية ابنه سعد المجرد الجديدة..وها شنو قال ليه

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 02:33 بالصورة..البشير عبدو فرحان بأغنية ابنه سعد المجرد الجديدة..وها شنو قال ليه | ثقافة و فنون
بالصورة..البشير عبدو فرحان بأغنية ابنه سعد المجرد الجديدة..وها شنو قال ليه
عبر الفنان المغربي البشير عبدو عبر حسابه على الفايسبوك عن سعادته الكبيرة بإصدار ابنه لأغنيته الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن ''المعلم'' سيبقى حاضر ا بقوة في الساحة الفنية، إخلاصا منه لفنه ولجمهوره
"شوف تيفي''
عبر الفنان المغربي البشير عبدو عبر حسابه على الفايسبوك عن سعادته الكبيرة بإصدار ابنه لأغنيته الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن "المعلم" سيبقى حاضر ا بقوة في الساحة الفنية، إخلاصا منه لفنه ولجمهوره ولوالديه.
 
وكتب البشير عبدو في تدوينته "دائما موفق حبيبي ولدي سعد،، جديدك أكيد سيلقى تقديرا واحتراما من كل معجبيك ومحبيك في بلدك الحبيب المغرب وفي كل البلدان العربية والعالمية بإذن الله وبقديمك وجديدك ستبقى حاضرا ومميزا في الساحة الفنية لأنك مخلص لفنك ولجمهورك ولوالديك ولبلدك المغرب المعطاء".
 
تجدر الإشارة إلى أن أغنية سعد المجرد وبعد دقائق فقط من تنزيلها على قناته باليوتيوب، حققت نسبة مشاهدة جد مرتفعة، وهو ما يؤكد على أنها ستحقق أرقاما مشابهة لتلك التي حققها المجرد في أغانيه السابقة قبل اعتقاله بفرنسا.

 

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المغرب شوف تيفي البشير عبدو المعلم المجرد

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