فاجعة.. حادثة سير خطيرة في الطريق بين الواليدية والجديدة وهذه حصيلة الضحايا ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين إقليمي الواليدية والجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، بين سيارتين خفيفتين واحدة من نوع ''إكسبريس'' والأخرى '' تم تدميرها بالكامل، اختفت كل معالمها.

''شوف تيفي''

وقعت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين إقليمي الواليدية والجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، بين سيارتين خفيفتين واحدة من نوع "إكسبريس" والأخرى " تم تدميرها بالكامل، اختفت كل معالمها.

وعاين مصدر "شوف تيفي" الحادثة التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، في حين نقل آخرون وعددهم ثلاثة بين الحياة والموت إلى المستشفى الإقليمي بالواليدية والمستشفى الإقليمي بآسفي.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة وقعت بين السيارتين اللتين كانت كل واحدة منهما قادمة من اتجاه، حيث التقيتا وجها لوجه أثناء محاولة إحداهما تجاوز السيارة التي أمامها، وهو ما خلف الكارثة التي راح ضحيتها ثلاث ضحايا.

وحضر عناصر الدرك الملكي في عين امكان، حيث تم فتح تحقيق في النازلة لمعرفة ملابسات هذه الحادثة الخطيرة.