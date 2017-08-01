الحسين الوردي يوقف طبيبة بخريبكة وها أشنو دارت ﻿

أوقف الحسين الوردي وزير الصحة في حكومة العثماني طبيبة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة عن العمل، بعدما رفضت العمل بنظام المداومة.

''شوف تيفي''

أوقف الحسين الوردي وزير الصحة في حكومة العثماني طبيبة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة عن العمل، بعدما رفضت العمل بنظام المداومة.

وكشفت "الأحداث المغربية" في عددها الصادر ليوم غد، أن الموقوفة عن العمل كانت ترفض كل مرة العمل بنظام المداومة رفقة باقي الأطباء، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى مراسلة الوزارة الوصية، بخصوص هذا الموضوع.

وبعد فتح تحقيق في الواقعة حسب المصدر ذاته، تم اتخاذ قرار التوقيف في حق هذه الطبيبة التي خرجت عن القاعدة، ورفضت العمل بنظام المداومة.