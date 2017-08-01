بمناسبة موسم الحج : هذا ما تم القيام به بالكعبة الشريفة ﻿

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يومه الثلاثاء، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، كما هو معتاد سنويا، مع استمرار توافد الحجاج على المملكة، لأداء

"شوف تيفي "

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يومه الثلاثاء، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، كما هو معتاد سنويا، مع استمرار توافد الحجاج على المملكة، لأداء شعيرة الحج.

وحسب الوكالة الرسمية السعودية للأنباء فإن مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، محمد بن عبد الله باجودة، قال إن هذا الإجراء "يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها".

وأوضحت الوكالة أن المطاف يشهد أعداداً كبيرة من الحجاج يحرصون على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه، وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

وقد شدد المسؤول السعودي على أن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة، يستند إلى اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، وبمحيط 47 متراً.