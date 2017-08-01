فيديو يحبس الأنفاس.. شوفو أشنو وقع لبوليسي بغا يحبس مهاجر إفريقي باش ميدخلش لسبتة ﻿

تعرضت ساق شرطي إسباني ليلة الاثنين الثلاثاء للكسر بعدما حاول ضرب مهاجرين قادمين عبر الحدود المغربية لكي يمنعهم من الوصول إلى إسبانيا، حسب ما كشف عنه فيديو تم بثه قبل قليل على موقع ''اليوتوب''.

''شوف تيفي''

تعرضت ساق شرطي إسباني ليلة الاثنين الثلاثاء للكسر بعدما حاول ضرب مهاجرين قادمين عبر الحدود المغربية لكي يمنعهم من الوصول إلى إسبانيا، حسب ما كشف عنه فيديو تم بثه قبل قليل على موقع "اليوتوب".

ونشرت المقطع المصور صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يظهر من خلاله الشرطي وهو ملقى على الأرض وجزء من ساقه اليمنى مدلى في اتجاه معاكس لاتجاه الجزء الآخر منها، بعد تعرضها لكسر مزدوج في أثناء محاولته عرقلة أحد المهاجرين.

وقد تمكن أكثر من 180 مهاجرا، معظمهم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من الوصول إلى الأراضي الإسبانية بعد اختراق المدخل الحدودي وتجاوز الحراس.

وتجري السلطات الإسبانية حاليا تحقيقا لمعرفة سبب تمكن هذا الكم الهائل من المهاجرين من اختراق حدود مقاطعة سبتة، بينما عزا المتحدث باسم الحكومة المركزية عن المنطقة الحادث إلى "فشل أمني".