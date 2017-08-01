مصفى الرميد...لشبيبة ''البيجيدي''...تركت عائلتي وأولادي ''بكابونيغرو'' وجئتكم لفاس ﻿

صرح مصطفى الرميد قبل قليل، أمام شبيبة حزب العدالة والتنمية في ملتقاها 13 بفاس، بأنه ترك عائلته وأولاده ''بكابونيكرو'' للحضور للنقاش مع أعضاء الشبيبة وهو في عطلة .

''شوف تيفي''

صرح مصطفى الرميد قبل قليل، أمام شبيبة حزب العدالة والتنمية في ملتقاها 13 بفاس، بأنه ترك عائلته وأولاده "بكابونيكرو" للحضور للنقاش مع أعضاء الشبيبة وهو في

عطلة.

وقال مصطفى الرميد غاضبا من تعقيبات بعض أعضاء الشبيبة حول الحكومة التي وصفتها بالعصابة، "بأنه ترك أولاده وأسرته "بكابونيغرو" للحضور لفاس مصرحا بالقول، خليت اولادي وزمان صحتي باش انجي انحضر معاكم".



وأضاف الرميد أن عبد الإله بن كيران وافق على دعم حزب العدالة والتنمية لقرار وزارة الداخلية منع مسيرة 20 يوليوز موضحا بالقول "لو توقفت الإحتجاجات بالحسيمة لكان هناك وقت كافي لإقناع المتدخلين لحلحلة أزمة الريف".