بايتاس...وهبي فشل في جل المهام التي تقلدها في الماضي والحاضر وله علاقة ''بتجارة الأعشاب'' ﻿

كشف القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مقال موقع باسمه في الموقع الرسمي للحزب، ''أن وهبي سبق وأن خالف قوانين جلسات البرلمان فقط من أجل التهجم على وزير تجمعي في خرق واضح لمقتضيات القانون، وفي

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كشف القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مقال موقع باسمه في الموقع الرسمي للحزب، ''أن وهبي سبق وأن خالف قوانين جلسات البرلمان فقط من أجل التهجم على وزير تجمعي في خرق واضح لمقتضيات القانون، وفي استغلال متعمد لقبة البرلمان التي من الواجب أن تكون منبرا للدفاع عن مصالح المواطنين وليس تصفية حسابات سياسوية لا وجود لها إلا في مخيلة صاحبها''.



وأضاف النائب البرلماني عن إقليم سيدي إفني، في مقاله تحت عنوان ''حالة شرود سياسي'' أن وهبي '' لا يفهم أساسا معنى ممارسة المعارضة البرلمانية ولربما تفسر كل هذه الممارسات أسباب فشله في جل المهام التي تقلدها في الماضي والحاضر، ولديه خلط رهيب ما بين ممارسة هذا الحق الدستوري، وبين التهجم الشخصي على كل من يخالفه الرأي''، حيث أن وهبي ''منذ تشكيل الحكومة دخل في مسلسل فردي بمبادرة شخصية منه أساسها التهجم على مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار، فمن بين جميع مكونات الحكومة اختار صاحبنا معارضة التجمع فقط دون مكونات الحكومة والاستقصاد هنا واضح ويصعب علينا فهمه''.



وتابع المدير العام للمقر المركزي لحزب الحمامة، بالقول'' بأنه أضحى من الواضح الجهة التي يخدمها صاحبنا والتي أخذت على عاتقها مهاجمة التجمع، مؤخرا بدا خطابه متناغما مع خرجاتها الإعلامية، ونعرف جيدا أن همه الرئيسي هو مهاجمة التجمع الوطني للأحرار لا لشيء سوى أن الحزب اختار العمل في صمت وعدم الانسياق وراء خطاب شعبوي هو السبب الرئيسي لعزوف المواطن عن العمل السياسي''.



ووفق نص مقال بايتاس، ''فلماذا هذا التركيز على الجانب الشخصي من حياة الزعماء السياسيين، هل سبق وأن تطرق أحد لعلاقة عائلة صاحبنا بتجارة الأعشاب ؟ وماذا يهمنا في ذلك أصلا في أن نحقق في تجارة الأعشاب هاته؟ عندما ننتقد المسؤول السياسي فإننا ننتقد مواقفه وآراءه وليس حياته الشخصية أو أنشطته التجارية''.



وإختتم بايتاس مقاله بالقول'' تربطنا علاقة احترام بحزب الأصالة والمعاصرة وليس لدينا أي مشكل مع أعضاءه، ونعرف جيدا أن صاحبنا يمثل حالة شرود سياسي تخدم أجندات خاصة لا علاقة لها بالحزب الذي ينتمي إليه، وحديثه بصيغة الجمع في كل مرة ليس إلا دليل على تضخم الأنا الذي وصل إليه، وإلى مخيلته الواسعة التي تريد خلق صدامات وهمية بين الحزبين لتحقيق أمانيه، والتي لن نمكنه منها''.



