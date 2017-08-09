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الملياردير الوليد بن طلال يخلق الجدل بسبب استقباله لوزيرة بلباس البحر

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 01:07 الملياردير الوليد بن طلال يخلق الجدل بسبب استقباله لوزيرة بلباس البحر | دولي
الملياردير الوليد بن طلال يخلق الجدل بسبب استقباله لوزيرة بلباس البحر
خلق الملياردير الوليد بن طلال الجدل، بعدما استقبل وزيرة مصرية بـ''الشورت'' في يخته، مما خلق سخرية واسعة، تداولها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''.

''شوف تيفي''

خلق الملياردير الوليد بن طلال الجدل، بعدما استقبل وزيرة مصرية بـ"الشورت" في يخته، مما خلق سخرية واسعة، تداولها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، وهو يجلس مع وزيرة مصرية على يخته بـ"الشورت" بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة طلعت مصطفى، وهو ما اعتبره النشطاء إهانة رسمية.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء على زيادة استثمارات الوليد بن طلال في مصر، بحجم استثمارات جديدة، قدرت بنحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.

 

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مصر سخرية الوليدبن طلال وزيرة يخت

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