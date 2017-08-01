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مثير.. اعتقال زوج في حضن عشيقته من قلب خيمة منصوبة بموسم مولاي عبد الله بالجديدة

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 00:31 مثير.. اعتقال زوج في حضن عشيقته من قلب خيمة منصوبة بموسم مولاي عبد الله بالجديدة | حوادث و حقوق
مثير.. اعتقال زوج في حضن عشيقته من قلب خيمة منصوبة بموسم مولاي عبد الله بالجديدة
بعد اعتقاله متلبسا في خيانة زوجية، قدمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة على وكيل الملك أمس الاثنين رجلا متزوجا رفقة خليلته، تم إيقافهما بموسم مولاي عبد الله أمغار.

''شوف تيفي''

بعد اعتقاله متلبسا في خيانة زوجية، قدمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة على وكيل الملك أمس الاثنين رجلا متزوجا رفقة خليلته، تم إيقافهما بموسم مولاي عبد الله أمغار.

وجاء إيقاف المتهمين حسب ما كشفت عنه يومية الصباح الصادرة ليومه الأربعاء، بعد ضبطهما بإحدى الخيم المنصوبة بمولاي عبد الله بعد شكاية تقدمت بها زوجة المتهم بخصوص الخيانة الزوجية.

وكانت الزوجة قد خرجت من بيت الزوجية بعد خلافات مع زوجها، حيث اكترت بيتا رفقة ابنيها، وبعد ذلك غاب أحدهما، لكنها توصلت بمعلومات تفيد أنه يوجد في إحدى الخيمات بموسم مولاي عبد الله، رفقة أبيه، الشيء الذي دفعها للاستعانة بعناصر الدرك الملكي بعد تحرير شكاية، تم اقتحام الخيمة ليتم إيجاد الابن رفقة أبيه الذي كان بين أحضان خليلته.

هذا وقد تمت متابعتهما في حالة اعتقال، حيث اتهم الزوج بالخيانة الزوجية، في حين تمت متابعة الخليلة التي تبلغ 19 سنة بالفساد.

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خيانةزوجية اعتقال الجديدة موسم

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