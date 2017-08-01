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"لمعلم ''يحقق رقما قياسيا جديدا... وأغنيته الجديدة تصل المليون الأول في ظرف 5 ساعات

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 00:23 لمعلم يحقق رقما قياسيا جديدا... وأغنيته الجديدة تصل المليون الأول في ظرف 5 ساعات | ثقافة و فنون
"لمعلم ''يحقق رقما قياسيا جديدا... وأغنيته الجديدة تصل المليون الأول في ظرف 5 ساعات
مثلما كان متوقعا ''لمعلم'' عاد وبقوة ليخلق الحدث بأغنيته ''Let go''، بعدما استطاع أن يحقق رقم قياسي جديد عبر وصوله لمليون مشاهدة في ظرف 5 ساعات من إصدار فيديو كليب الأغنية اليوم الثلاثاء على قناته الرسمية

"شوف تيفي"

مثلما كان متوقعا "لمعلم" عاد وبقوة ليخلق الحدث بأغنيته "Let go"، بعدما استطاع أن يحقق رقم قياسي جديد عبر وصوله لمليون مشاهدة في ظرف 5 ساعات من إصدار فيديو كليب الأغنية اليوم الثلاثاء على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.

وقد تكلف الفنان سعد المجرد بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها فيما كان التوزيع من توقيع جلال الحمداوي، وفي إخراج الفيديو كليب ألكساندر داسيلفا.

وردا على التأويلات التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رسالة الأغنية، أرفق لمجرد فيديو كليب الأغنية بوصف على اليوتيوب يقول فيه :" قصة رجل ذو قلب مكسور قراره نهائي: ترك وراءه كل متاعب هذا الحب و التطلع إلى غذ جديد بأسس جديدة".

يذكر أن سعد قد استعان بطاقم فرنسي الذي سهر على إنتاج فيديو كليب احترافي يضم مجموعة من الراقصين الذين أضافوا من خلال رقصاتهم "شو" رائع للكليب.

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سعد لمجرد بوز ليت جو لمعلم مليون فيديو كليب

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